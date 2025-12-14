Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda obradovao je navijače vešću da je zvanični Instagram profil crveno-belih dostigao brojku od 700 hiljada pratilaca. Još jednom je potvrđeno da Zvezda ima izuzetno brojnu i odanu podršku.

Instagram se kao društvena mreža pojavio 2012. godine, sa ciljem deljenja fotografija i video sadržaja. Prva objava Crvene zvezde na ovoj platformi postavljena je 8. avgusta 2013. godine, a do danas je na profilu kluba objavljeno više od 17 hiljada postova.

Tokom godina, Instagram nalog Zvezde izrastao je u jedan od najvažnijih izvora informacija za navijače. Upravo putem ove mreže mogu se brzo i lako pratiti sve aktuelnosti iz kluba, od najave utakmica i sastava tima, preko golova i rezultata, do nagrada, klupskih aktivnosti i različitih zanimljivih sadržaja.

Na zvaničnom profilu objavljeni su brojni upečatljivi trenuci kroz fotografije, video zapise i rils snimke, a navijači su to uvek znali da prepoznaju i nagrade velikom podrškom i pozitivnim reakcijama.

Sigurno je da će brojka od 700 hiljada pratilaca nastaviti da raste, imajući u vidu klub kojim rukovodi Zvezdan Terzić ima ogromnu bazu navijača širom sveta. To se jasno videlo i na gostovanju u Gracu protiv Šturma, kada su zvezdaši napravili atmosferu kao da se igra na domaćem terenu i dali dodatni podstrek ekipi do važne pobede. Fudbaleri su se navijačima odužili borbenom i požrtvovanom igrom.