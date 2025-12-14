Slušaj vest

Prema objavi FK Partizan njihovoj utakmici protiv Napretka prisustvovalo je 9.236 gledalaca. Nema sumnje da je to sjajna poseta, ako su uzme u obzir doba godine i večernji termin meča.

Posle pobede 3:2, Partizan je ostao na prvom mestu sa pet bodova više od Crvene zvezde, koja svoj meč 19. kola igra u ponedeljak protiv ekipe TSC.

Pogledajte scene sa tribina i sa terena:

