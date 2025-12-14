Crno-beli imaju čime da se pohvale.
PARTIZAN DOVEO SKORO 10.000 GLEDALACA! Borba za prvo mesto važnija od hladnoće (FOTO)
Prema objavi FK Partizan njihovoj utakmici protiv Napretka prisustvovalo je 9.236 gledalaca. Nema sumnje da je to sjajna poseta, ako su uzme u obzir doba godine i večernji termin meča.
Posle pobede 3:2, Partizan je ostao na prvom mestu sa pet bodova više od Crvene zvezde, koja svoj meč 19. kola igra u ponedeljak protiv ekipe TSC.
Pogledajte scene sa tribina i sa terena:
Poseta na meču Partizan - Napredak Foto: FK Partizan
