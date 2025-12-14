„Nisam zadovoljan bodom, ima tu dosta okolnosti koje su direktno uticale na rezultat. Svi su mi rekli da ovo što se tiče penala, da to nema veze sa vezom. Vrlo lagano smo dobijali žute karton, ako pogledate statistiku ništa grublji nismo bili od protivničkim igrača. I jedni i drugi smo igrali podjednako muški igrali. Mojim igračima nemam šta da zamerim, ali mislim da je ovde po sredi nešto drugo“, kazao je posle meča protiv Radnika šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak.