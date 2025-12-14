BURA ZBOG SPORNOG PENALA NA BRDU! Lešnjak: Bez zamerki igračima, ovde je po sredi nešto drugo...
Čukarički i Radnik odigrali su nerešeno u prvom meču 19. kola Super lige Srbije (1:1). Gosti su poraz izbegli posle sumnjivo dosuđenog jedanaesterca u 80. minutu za goste iz Surdulice.
Na utakmici je viđeno nekoliko spornih situacija i upravo zbog toga ni ne čudi izjava iz tabora domaćeg kluba od strane Milana Lešnjaka.
„Nisam zadovoljan bodom, ima tu dosta okolnosti koje su direktno uticale na rezultat. Svi su mi rekli da ovo što se tiče penala, da to nema veze sa vezom. Vrlo lagano smo dobijali žute karton, ako pogledate statistiku ništa grublji nismo bili od protivničkim igrača. I jedni i drugi smo igrali podjednako muški igrali. Mojim igračima nemam šta da zamerim, ali mislim da je ovde po sredi nešto drugo“, kazao je posle meča protiv Radnika šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak.