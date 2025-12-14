Slušaj vest

Najbolji golgeter u istoriji Liverpula, Jan Raš, nalazi se na bolničkom lečenju, gde je proveo dva dana na odeljenju intenzivne nege zbog komplikacija izazvanih gripom.

Legendarni fudbaler je prošle sedmice primljen u bolnicu „Countess of Chester“ usled problema sa disanjem, a prema poslednjim informacijama iz medija njegovo zdravstveno stanje je sada stabilnije.

Tim povodom oglasio se i Liverpul, preneo je Rašovu zahvalnost medicinskom osoblju koje je pravovremeno reagovalo i obezbedilo mu kompletnu negu neophodnu za oporavak.

Podsećanja radi, Jan Raš je tokom 15 godina u dresu Liverpula postigao 346 golova na 660 nastupa za klub sa „Enfilda“. Sa „redsima“ je osvojio pet titula prvaka Engleske, kao i dve titule šampiona Evrope.

U karijeri je nastupao i za Lids, Njukasl i Reksam, dok je za reprezentaciju Velsa odigrao 73 utakmice i postigao 28 golova, držeći dugo rekord koji je kasnije nadmašio Geret Bejl.