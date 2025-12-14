TADIĆ, SERGEJ I VANJA SE VRAĆAJU U REPREZENTACIJU SRBIJE?! Veljko Paunović se oglasio i otkrio nove detalje! Ovo će oduševiti naciju, selektor Orlova ima plan!
Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novog selektora nakon šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu. Tada je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku na mesto selektora, a na njegovo mesto došao je Veljko Paunović.
Paunović i dalje važi za jednog od najuglednijih domaćih trenera, a njegov najveći uspeh ostaje upamćen iz 2015. godine, kada je sa mladom reprezentacijom Srbije osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu.
Na klupi A tima debitovao je porazom od Engleske (0:2), da bi potom upisao pobedu protiv Letonije rezultatom 2:1.
U podkastu „Mozzart 2x45“ Paunović je rekao da se nada da će u budućnosti moći da računa na Vanju i Sergeja Milinković-Savića, kao i na Dušana Tadića.
- Verujem da hoće, radim na tome da oni budu tu. Ne zavisi samo od mene, ali svakako su njima vrata otvorena i planiram, već sam i njima saopštio, da ću ih posetiti, da razgovaramo oči u oči o tome. Oni su bili otvoreni kad smo se čuli, ali sve se brzo desilo u mom slučaju pre preuzumanja reprezentacije, možda tad nisu bili spremni i ja to poštujem. Obavili smo razgovore, čak i sa kapitenima i jednostavno oni nisu bili spremni da u tom trenutku naprave taj korak. Poštujem, ali ne odustajem. I nisam odustao, do poslednjeg trenutka sam ih kontaktirao u novembru. Ali dobro, to je druga stvar - rekao je Paunović.