Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novog selektora nakon šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu. Tada je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku na mesto selektora, a na njegovo mesto došao je Veljko Paunović.

Paunović i dalje važi za jednog od najuglednijih domaćih trenera, a njegov najveći uspeh ostaje upamćen iz 2015. godine, kada je sa mladom reprezentacijom Srbije osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu.

Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na klupi A tima debitovao je porazom od Engleske (0:2), da bi potom upisao pobedu protiv Letonije rezultatom 2:1.

U podkastu „Mozzart 2x45“ Paunović je rekao da se nada da će u budućnosti moći da računa na Vanju i Sergeja Milinković-Savića, kao i na Dušana Tadića.

- Verujem da hoće, radim na tome da oni budu tu. Ne zavisi samo od mene, ali svakako su njima vrata otvorena i planiram, već sam i njima saopštio, da ću ih posetiti, da razgovaramo oči u oči o tome. Oni su bili otvoreni kad smo se čuli, ali sve se brzo desilo u mom slučaju pre preuzumanja reprezentacije, možda tad nisu bili spremni i ja to poštujem. Obavili smo razgovore, čak i sa kapitenima i jednostavno oni nisu bili spremni da u tom trenutku naprave taj korak. Poštujem, ali ne odustajem. I nisam odustao, do poslednjeg trenutka sam ih kontaktirao u novembru. Ali dobro, to je druga stvar - rekao je Paunović.

Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković