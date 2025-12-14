- Verujem da hoće, radim na tome da oni budu tu. Ne zavisi samo od mene, ali svakako su njima vrata otvorena i planiram, već sam i njima saopštio, da ću ih posetiti, da razgovaramo oči u oči o tome. Oni su bili otvoreni kad smo se čuli, ali sve se brzo desilo u mom slučaju pre preuzumanja reprezentacije, možda tad nisu bili spremni i ja to poštujem. Obavili smo razgovore, čak i sa kapitenima i jednostavno oni nisu bili spremni da u tom trenutku naprave taj korak. Poštujem, ali ne odustajem. I nisam odustao, do poslednjeg trenutka sam ih kontaktirao u novembru. Ali dobro, to je druga stvar - rekao je Paunović.