UEFA je odredila šešire za predstojeće izdanje Lige nacija, takmičenje u kojem će Orlovi biti u eliti kontinentalnog fudbala. Srbija će rivale čekati iz trećeg šešira, pa je već sada jasno da neće moći da bude u grupi sa Engleskom, Belgijom i Norveškom.

U „A“ diviziji, u kojoj je i Srbija (ostanak izboren u dvomeču sa Austrijom), nalaze se one najbolje evropske selekcije, ukupno njih 16. Na žrebu će biti podeljene u četiri šešira sa po četiri reprezentacije.

U prvom šeširu nalaze se reprezentacije Portugala, Španije, Francuske i Nemačke, dok su u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. Četvrti šešir čine Vels, Češka, Grčka i Turska.

Žreb grupa biće održan u Briselu 12. februara 2026. godine. U nokaut fazu plasiraće se po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, dok će poslednjeplasirane ispasti u „B“ diviziju.

Grupna faza ovog takmičenja biće igrana od septembra do decembra 2026. godine, a nokaut faza u 2027. godini. Ponovo će učešće uzeti 54 reprezentacije u četiri divizije (A, B, C i D).

Foto: Fss

Ovo je peto izdanje Lige nacija. Aktuelni prvak je Portugal, koji je u finalu savladao Španiju, posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.