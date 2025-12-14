Slušaj vest

Utakmica španske La Lige između Levantea i Viljareala odložena je zbog najavljene moguće jake kiše, saopšteno je iz sedišta španske lige.

Popodne se očekuju bujne padavine u Valensiji, pa su čelnici La Lige u dogovoru sa klubovima otkazali utakmicu 17. kola koja je trebalo da se odigra večeras od 18.30.

Španski mediji su naveli da će se utakmica najverovatnije odigrati 7. ili 8. januara.

Ovo odlaganje i nije toliko loše za Viljareal obzirom da je iza njih težak poraz u Ligi šampiona od Kopenhagena. S druge strane, Levante je zakucan za dno tabele La Lige.