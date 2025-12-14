Slušaj vest

Bivši fudbaler Mladosti (današnjeg OFK Titograda), Ivan Bukilić, preminuo je u 39. godini nakon teške bolesti.

Rođen 22. avgusta 1987. u Podgorici, Bukilić je bio poznat po svom izvanrednom instinktu za gol. Njegovo ime posebno će se pamtiti po doprinosu čuvenoj generaciji Mladosti koja je 2006. godine istorijski prvi put izborila plasman u Prvu ligu. Već nakon šest odigranih kola, uspeo je da se upiše u strelce.

Pored Mladosti, nastupao je i za Zabjelo, Dečić i Drezgu, a po završetku profesionalne karijere oprobao se i u malom fudbalu, gde je igrao za Stupove.

Bio je u braku i ostavio iza sebe troje dece.

