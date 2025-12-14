Slušaj vest

Fudbaleri Milana i Sasuola odigrali su danas u Milanu nerešeno 2:2, u 15. kolu italijanske Serije.

Golove za Sasuolo postigli su Ismael Kone u 13. i Arman Lorjente u 77. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Milana Strahinja Pavlović na terenu je proveo svih 90 minuta.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Milan je prvi na tabeli sa 32 boda, jednim više i utakmicom više od drugpolasiranog Napolija. Sasuolo je deveti sa 21 poenom.

U narednom kolu, Milan će dočekati Veronu, dok će Sasuolo ugostiti Torino.

Ne propustiteFudbalNESTVARAN PREOKRET VELIKANA ZA PRVO MESTO! Milan imao dva gola zaostatka, a onda je počeo šou (VIDEO)
FudbalTRENER SRPSKOG REPREZENTATIVCA SUSPENDOVAN I UDAREN PO DŽEPU! Slavni Italijan divljao u 97. minutu, pa je žestoko kažnjen zbog toga
Strahinja Pavlović
FudbalOTIŠLI SRBIN I HRVAT U ITALIJU... Nije vic, Milanu je bila potrebna veza sa Balkana! Rosoneri gaze u Seriji A i idu ka jednoj od najznačajnijih titula!
Strahinja Pavlović i Luka Modrić
FudbalSRBIN VODI MILAN KA NAJZNAČAJNIJOJ TITULI! Strahinja Pavlović odličan u Italiji, Milan na vrhu tabele (GALERIJA)
Strahinja Pavlović

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir