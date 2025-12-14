Oba gola za Milan postigao je Davide Bartezagi u 34. i 47. minutu.
Fudbal
PODELA PLENA! Remi Milana i Sasuola u Seriji A!
Golove za Sasuolo postigli su Ismael Kone u 13. i Arman Lorjente u 77. minutu.
Srpski reprezentativac u dresu Milana Strahinja Pavlović na terenu je proveo svih 90 minuta.
Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP
Milan je prvi na tabeli sa 32 boda, jednim više i utakmicom više od drugpolasiranog Napolija. Sasuolo je deveti sa 21 poenom.
U narednom kolu, Milan će dočekati Veronu, dok će Sasuolo ugostiti Torino.
