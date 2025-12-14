Slušaj vest

Legenda PartizanaSavo Milošević ponovo je u centru pažnje fudbalske javnosti, pošto su se poslednjih dana pojavile ozbiljne naznake da bi mogao da se vrati na veliku scenu – i to u Rusiju.

Nakon pauze u trenerskom poslu, Milošević bi mogao da se vrati svojoj velikoj ljubavi - fudbalu.

Prema informacijama koje su plasirali ruski izvori, dva kluba iz Premijer lige Rusije pokazala su interesovanje za angažovanje nekadašnjeg selektora Srbije i bivšeg trenera Partizana. Ove navode dodatno je osnažio razgovor koji je za „Sovjetski sport“ dao Miloševićev menadžer Aleks Zafanjo, čime je praktično potvrđeno da interesovanje postoji i da vrata potencijalnom povratku nisu zatvorena.

- U potpunosti smo otvoreni za prijem i razmatranje ponuda iz Premijer lige Rusije. To je zemlja u kojoj je Savo proveo značajan deo svoje igračke karijere i koju izuzetno ceni. Ukoliko se pojavi odgovarajući sportski projekat, on će tu ligu svakako ozbiljno razmotriti - poručio je Zafanjo.

Ova izjava dodatno je podgrejala spekulacije, naročito ako se ima u vidu da Milošević ima snažnu vezu sa ruskim fudbalom. Upravo u toj zemlji završio je igračku karijeru, noseći dres Rubina iz Kazanja, gde je ostavio dubok trag i stekao veliko poštovanje. Zbog toga ne čudi što se njegovo ime ponovo povezuje sa tamošnjim klubovima, posebno u trenutku kada pojedine ekipe traže trenera sa iskustvom, autoritetom i međunarodnim ugledom.

Posle epizoda na klupi Partizana i u reprezentativnom fudbalu, Milošević je u poslednje vreme bio van reflektora, ali očigledno da interesovanje za njegovo znanje i dalje postoji.

