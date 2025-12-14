Sevilja je osma sa 20 bodova, a Ovijedo je na 19. mestu sa 10 poena.
LA LIGA
POKER RASPOLOŽENIH DOMAĆINA: Fudbaleri Sevilje ubedljivi protiv Ovijeda
Fudbaleri Sevilje pobedili su danas na svom terenu Ovijedo 4:0, u 16. kolu španske Primere.
Strelci za Sevilju bili su Akor Adams u četvrtom, Đibril Sou u 22, Batista Mendi u 51. i Čidera Edžueke u 89. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Ovijedo je u 83. minutu ostao sa igračem manje na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio David Kormo.
Sevilja je osma sa 20 bodova, a Ovijedo je na 19. mestu sa 10 poena.
U narednom kolu, Sevilja će gostovati Real Madridu, dok će Ovijedo dočekati Seltu.
