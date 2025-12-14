Slušaj vest

Fudbaleri Sevilje pobedili su danas na svom terenu Ovijedo 4:0, u 16. kolu španske Primere.

Strelci za Sevilju bili su Akor Adams u četvrtom, Đibril Sou u 22, Batista Mendi u 51. i Čidera Edžueke u 89. minutu.

Ovijedo je u 83. minutu ostao sa igračem manje na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio David Kormo.

Sevilja je osma sa 20 bodova, a Ovijedo je na 19. mestu sa 10 poena.

U narednom kolu, Sevilja će gostovati Real Madridu, dok će Ovijedo dočekati Seltu.