Crvena zvezda dovodi novog napadača?
CRVENA ZVEZDA NACILJALA NOVOG KLAJVERTA! Na Marakanu stiže holandski đak i opasni golgeter?
OFK Beograd je pogodio dovođenjem Džeja Enema, a "romantičari" već razmišlalju o prodaji i dobroj transfer zaradi.
Kako je preneo "Meridian sport", u trku za Enema uključila se i Crvena zvezda.
Prema informacijama ovog portala, aktuelni šampion u stopu prati partije nekadašnjeg centrafora, čiji odlazak sa Stare Karaburme je sve izvesniji već tokom predstojeće januarske transfer pijace.
Talentovani holandski napadača nalazi se na radu mnogih evropskih klubova, a OFK Beograd očekuje zaradu za transfer Enema u visini oko tri miliona evra.
