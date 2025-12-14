Slušaj vest

OFK Beograd je pogodio dovođenjem Džeja Enema, a "romantičari" već razmišlalju o prodaji i dobroj transfer zaradi.

Kako je preneo "Meridian sport", u trku za Enema uključila se i Crvena zvezda.

Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prema informacijama ovog portala, aktuelni šampion u stopu prati partije nekadašnjeg centrafora, čiji odlazak sa Stare Karaburme je sve izvesniji već tokom predstojeće januarske transfer pijace.

Talentovani holandski napadača nalazi se na radu mnogih evropskih klubova, a OFK Beograd očekuje zaradu za transfer Enema u visini oko tri miliona evra.

Ne propustiteFudbal"OD KADA VODIM TIM, OSEĆALO SE DA STVARI IDU U DOBROM PRAVCU..." Pomoćni trener TSC-a otvorio dušu pred Zvezdu! Otkrio je šta može biti prednost njegovog tima
Crvena zvezda - TSC
FudbalTSC PRED DOLAZAK ZVEZDE: Pokušaćemo da iznenadimo šampiona... (VIDEO)
TSC-ZVEZDA_44.JPG
FudbalVREME JE! Vraća se Savo Milošević? Bivši trener Partizana ponovo u žiži!
FudbalSASUOLO OTKINUO MILANU BODOVE! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
profimedia-1059160986.jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir