NOVI KIKS BORUSIJE! Frajburg odoleo Dortmundu!
Fudbaleri Borusije Dortmund "kiksnuli" su drugi meč zaredom, ovog puta u Bundesligi.
Dortmund je na gostovanju Frajburgu odigrao 1:1 u 14. kolu Bundeslige.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Gosti su poveli preko Bensebainija u 31. minutu, ali je Džoub Belingem napravio katastrofalan potez i u 53. minutu dobio direktan crveni karton.
Držali su se "milioneri" do 75. minuta, kada je Holer doneo izjednačenje Frajburgu, a imali su na kraju i sreće jer je u 87. Matanoviću poništen gol, pa je Borusija odnela barem bod iz Frajburga.
Kovačevim izabranicima sada sledi derbi sa Menhengladbahom na "Vestfalenu" 19. decembra, dok Frajburg dan kasnije gostuje Volfsburgu.
