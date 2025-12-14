Slušaj vest

Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udinama Napoli 1:0, u 15. kolu italijanske Serije A.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Strelac pobedonosnog gola bio je Jurgen Ekelenkamp u 73. minutu. Ekelenkamp je sa 18 metara šutirao između četvorice igrača Napolija i savladao Vanju Milinković-Savića.

Domaćinu su poništena dva gola, Dejvisu u 52. minutu, kao i Zaniolu u 69. minutu.

Udineze je na 10. mestu sa 21 bodom, a Napoli je drugi sa 31 bodom, jednim manje od prvoplasiranog Milana.

U narednom kolu, Udineze će gostovati Fjorentini, dok će Napoli gostovati Kremonezeu.

Udineze, Napoli
