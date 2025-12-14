Domaćinu su poništena dva gola, Dejvisu u 52. minutu, kao i Zaniolu u 69. minutu
VAR 2 PUTA SPASAO VANJU, TREĆI PUT NE: Pogledajte spektakularan pogodak koji je primio srpski golman
Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udinama Napoli 1:0, u 15. kolu italijanske Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Strelac pobedonosnog gola bio je Jurgen Ekelenkamp u 73. minutu. Ekelenkamp je sa 18 metara šutirao između četvorice igrača Napolija i savladao Vanju Milinković-Savića.
Domaćinu su poništena dva gola, Dejvisu u 52. minutu, kao i Zaniolu u 69. minutu.
Udineze je na 10. mestu sa 21 bodom, a Napoli je drugi sa 31 bodom, jednim manje od prvoplasiranog Milana.
