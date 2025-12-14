Slušaj vest

Slovenački ski skakač Domen Prevc pobednik je takmičenja koje je u okviru Svetskog kupa održano u nemačkom Klingentalu.Prevc je u Nemačkoj zabeležio ukupno 13. pobedu u Svetskom kupu, ujedno četvrtu uzastopnu, skokovima od 141 i 140,5 metara.

Ovaj 26-godišnji Slovenac slavio je sa ukupno 275,1 poenom.

"Noge su mi još bile teške od jučerašnjeg takmičenja i bio sam pomalo nervozan na vrhu skakaonice, ali sam dao sve od sebe. Drago mi je što su mi uspela dva veoma dobra skoka i što sam ponovo pobedio u Klingentalu", izjavio je Prevc, a prenela RTVSLO.

Japanski takmičari Ren Nikaido i Rjoju Kobajaši zauzeli su drugo i treće mesto. Nikaido je bio drugi sa 262,1 poenom, a Kobajaši treći sa 261 poenom.

Ovom pobedom Prevc je dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 670 bodova, 159 više od drugoplasiranog Kobajašija, dok je Slovenac Anže Lanišek treći sa 459 bodova.