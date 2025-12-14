Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u poslednjem meču jesenjeg dela Superlige Srbije gostuju IMT-u, u subotu od 18.00.

Crno-beli su reagovali posle visoke cene karata za utakmicu crno-belih protiv IMT, koji se igra na stadionu Lagator u Loznici.

Organizator utakmice je odredio neverovatne cene ulaznica za ovaj meč poslednjeg kola u jesenjem delu šampionata.

Naime, za navijače Partizana je namenjena severna tribina, a cene karata za ovu utakmicu koštaju čak 3.000 dinara!

Partizan je ovu informaciju objavio na svojim zvaničnim društvenim mrežama i postavio zanimljivo pitanje: "Nekome je cena karte 700, a nekome 3000. Koji li je kriterijum?".

Crno-beli bi posle tog meča protiv IMT mogli da dođu do jesenje titule u Superligi Srbije.

