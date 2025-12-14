Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su danas na svom terenu u Vigu Atletik Bilbao 2:0, u utakmici 16. kola španskog prvenstva.

1/23 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Selta je povela golom Viliota Svedberga u 48. miutu, a pobedu je obezbedio Jones El-Abdelaui u 55. minutu.

Selta je ostvarila drugu uzastopnu pobedu, ukupno petu u ligi i zauzima osmo mesto na tabeli sa 22 boda. ; Atletik je pretrpeo osmi poraz i ima bod manje na sedmom mestu.

U sledećem kolu Selta će igrati na gostujućem terenu protiv Ovijeda, a Atletik Bilbao će dočekati Espanjol.

Podsetimo, Selta je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope i gostovaće u Beogradu poslednjem kolu 22. januara.

Ranije danas Sevilja je pobedila Ovijedo 4:0, a kasnije igraju Alaves - Real Madrid.