PRIMERA
ZVEZDIN RIVAL ULAZI U FORMU: Fudbaleri Selte pobedili Atletik Bilbao
Fudbaleri Selte pobedili su danas na svom terenu u Vigu Atletik Bilbao 2:0, u utakmici 16. kola španskog prvenstva.
Selta je povela golom Viliota Svedberga u 48. miutu, a pobedu je obezbedio Jones El-Abdelaui u 55. minutu.
Selta je ostvarila drugu uzastopnu pobedu, ukupno petu u ligi i zauzima osmo mesto na tabeli sa 22 boda. ; Atletik je pretrpeo osmi poraz i ima bod manje na sedmom mestu.
U sledećem kolu Selta će igrati na gostujućem terenu protiv Ovijeda, a Atletik Bilbao će dočekati Espanjol.
Podsetimo, Selta je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope i gostovaće u Beogradu poslednjem kolu 22. januara.
Ranije danas Sevilja je pobedila Ovijedo 4:0, a kasnije igraju Alaves - Real Madrid.
