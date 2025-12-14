Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras na svom terenu Radnički iz Niša 1:0, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Pobedonosni gol postigao je Dominik Sadi u 57. minutu.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno devete u prvenstvu, Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 32 boda.

Radnički je nastavio niz bez pobede, a posle 11. poraza zauzima 14. mesto na tabeli sa 16 bodova.

U sledećem kolu Novi Pazar će igrati u Surdulici protiv Radnika, a Radnički će dočekati Železničar iz Pančeva.

Na klupi Radničkog u ovom meču debitovao je grčki trener Takis Lemonis

Ranije danas Mladost je u Lučanima odigrala 0:0 protiv Spartaka.