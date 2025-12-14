Slušaj vest

Kada prvi na tabeli dočekuje poslednjeplasirani tim, onda se ne očekuje ništa drugo sem ubedljive pobede domaćina.

Pogotovo, ako je domaćin Bajern.

Ipak, to se nije desilo.

Bajern je na Alijanc areni remizirao sa Majncom - 2:2 u 14. kolu Bundeslige.

Bavarci su prvi sa 38 bodova, dok je Majnc ubedljivo poslednji sa samo sedam bodova.

Gosti su mogli i do sva tri boda, pošto su vodili do 87. minuta.

Domaćin je poveo golom Karla u 29. minutu. Preokret su Majncu doneli Potulski u drugom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu i Jae-Sung u 67. minutu.

Konačan rezultat postigao je Hari Kejn u 87. minutu iz penala.

Neverovatno zvuči podatak da Bajern nije pobedio iako je imao posed lopte od čak 85 odsto. Bavarci su imali 11 šuteva u okvir gola i još sedam van okvira gola, imali su i sedam kornera. Gosti su imali samo dva šuta u okvir gola i oba su završila u mreži, a nisu izveli nijedan korner.

Ko se kladio na Bajern, ima za čim da žali.