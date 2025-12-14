Slušaj vest

Fudbaleri Brentforda odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Lidsa, u utakmici 16. kola Premijer lige.

Brentford je poveo golom Džordana Hendersona u 70. minutu, a bod Lidsu obezbedio je Dominik Kalvert-Luin u 82. minutu.

To je bio četvrti gol Kalverta-Luisa u poslednje četiri utakmice.

Brentford je prekinuo niz od dva poraza i zauzima 14. mesto na tabeli sa 20 bodova.

Lids je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i ima 16 bodova na 17. mestu.

U sledećem kolu Brentford će igrati na gostujućem terenu protiv Vulverhemptona, a Lids će dočekati Kristal Palas.