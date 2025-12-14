Brentford je prekinuo niz od dva poraza i zauzima 14. mesto na tabeli sa 20 bodova
DRAMATIČAN FINIŠ MEČA: Remi Brentforda i Lidsa u Premijer ligi
Fudbaleri Brentforda odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Lidsa, u utakmici 16. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Brentford je poveo golom Džordana Hendersona u 70. minutu, a bod Lidsu obezbedio je Dominik Kalvert-Luin u 82. minutu.
To je bio četvrti gol Kalverta-Luisa u poslednje četiri utakmice.
Brentford je prekinuo niz od dva poraza i zauzima 14. mesto na tabeli sa 20 bodova.
Lids je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i ima 16 bodova na 17. mestu.
U sledećem kolu Brentford će igrati na gostujućem terenu protiv Vulverhemptona, a Lids će dočekati Kristal Palas.
