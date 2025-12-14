Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostujućem terenu Đenovu 2:1, u utakmici 15. kola Serije A i vratili se na prvo mesto na tabeli.

1/29 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Inter je poveo golovima Jana Biseka u šestom i Lautara Martinesa u 38. minutu.

Konačan rezultat postavio je Vitinja u 68. minutu.

Inter je posle treće uzastopne pobede, ukupno 11. u prvenstvu, prvi na tabeli sa 33 boda i ima bod više od drugoplasiranog Milana i dva boda više od trećeplasiranog Napolija.

Đenova je prekinula dobar niz, a posle sedmog poraza zauzima 16. mesto na tabeli sa 14 bodova.

Večeras igraju još Bolonja - Juventus.