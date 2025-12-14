Inter je posle treće uzastopne pobede, ukupno 11. u prvenstvu, prvi na tabeli sa 33 boda
INTER PREUZEO PRVO MESTO: Nero-azuri iskoristili kikseve Milana i Napolija i pobedom u Đenovi zaseli na vrh
Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostujućem terenu Đenovu 2:1, u utakmici 15. kola Serije A i vratili se na prvo mesto na tabeli.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Inter je poveo golovima Jana Biseka u šestom i Lautara Martinesa u 38. minutu.
Konačan rezultat postavio je Vitinja u 68. minutu.
Inter je posle treće uzastopne pobede, ukupno 11. u prvenstvu, prvi na tabeli sa 33 boda i ima bod više od drugoplasiranog Milana i dva boda više od trećeplasiranog Napolija.
Đenova je prekinula dobar niz, a posle sedmog poraza zauzima 16. mesto na tabeli sa 14 bodova.
Večeras igraju još Bolonja - Juventus.
