Nedeljni program u okviru 15. kola italijanske Serije A završen je utakmicom između Bolonje i Juventusa.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Bez povređenog Vlahovića i sa Kostićem na klupi za rezerve gosti iz Torina slavili su rezultatom 1:0, a Bolonja je meč završila sa igračem manje na terenu.

Juventus je ovom pobedom uspeo da se probije na peto mesto na tabeli sa 26 bodova, a preskočio je upravo Bolonju koja ima bod manje.

Gol odluke je postignut u 64. minutu. Gosti su iznudili korner sa desne strane. Izveli su uigranu kombinaciju, na kraju je Jildiz uputio centaršut, a Huan Kabal je glavom zahvatio loptu i sa ivice peterca savladao golmana Ravalju.

Hegem je pet minuta kasnije dobio crveni karton i više nije bilo povratka za Bolonju.

