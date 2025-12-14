Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida savladali su Alaves rezultatom 2:1 u meču 16. kola španskog prvenstva.

Činilo se da će sve proći u mirnom toku nakon što je u 24. minutu Kilijan Mbape sjajno probio, a onda pogodio u dalji ugao.

To je bio jedini pogodak u prvom poluvremenu, da bi domaćin zakomplikovao u nastavku. Rezervista Karlos Visente ušao u igru u 68, a već u 69. minutu doneo izjednačenje Alavesu.

Radost domaćina je trajala svega nekoliko minuta pre nego što Rodrigo na asistenciju Vinisijusa postavio konačan rezultat.

Sa ovom pobedom se Real vratio na četiri boda zaostatka u odnosu na lidera Barselonu. Alaves je na 12. mestu.

