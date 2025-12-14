Slušaj vest

Popularni Jutjuber u Srbiji, Bogdan Ilić, poznat po nadimku Baka Prase, odlučio je da se uključi u dešavanja u srpskom fudbalu, pa je u poslednje često na utakmicama i prati ih uživo sa stadiona.

Tako je gledao utakmice Vojvodine protiv Spartaka u Superligi, a u poslednjem kolu u protiv OFK Beograda, gde nije bilo golova.

Gde god se pojavi, Baka Prase izaziva pometnju. Tako je ispred stadiona Vojvodine nastao opšti haos i stampedo među mališanima koji su hteli sliku sa Jutjuberom, koji je na svom profilu objavio i kako je iz njegovog ugla izgledala ova utakmica.

Takođe, Baka Prase izaziva pažnju i protivničkih navijača, pa su ga tako na utakmici Zvezda - Vojvodina prozivale Delije, a sada je to bio slučaj i na meču protiv OFK Beograda, gde se i on sam obratio Romantičarima, gde je opisao šta se desilo.

Na snimku koji je objavio, čak se i vidi šta se tačno desilo kada je napuštao stadion, gde su preostali navijači OFK Beograda počeli da ga vređaju.

Baka Prase se u jednom momentu zaleteo i delovalo je kao da će da pojuri ka navijačima sa Karaburme.

Odmah su mu ljudi koji su bili oko njega rekli da ne provocira i da se vrati, a on je to i uradio, jer se očigledno šalio da će da se zaleti ka protivničkim navijačima. Na kraju se ponovo

Pogledajte kako je to izgledalo:

- Kad sam izlazio sa stadiona, oni su skandirali "sisaj ga svinjo, sisaj Bako, bili su vrlo neprijatni. Baš su se izgasirali i pričali mi svašta. Baš su me vređali, ja ću sad nešto da poručim navijačima OFK Beograda. Slušajte me sad ovako, još jednom to uradite, to nije lepo, mene to vređa, ja ništa loše nisam rekao za navijače OFK Beograda, nema mržnje, mi smo tu da širimo ljubav i pozitivu. Bez zezanja, neka me turiraju navijači, meni to hrani ego, samo mi pokazuje da ću da preuzmem fudbalsku scenu - poručio je Baka Prase.

