Nakon smene Srđana Blagojevića se puno nagađalo ko bi mogao da bude novi šef stručnog štaba Partizana, a u jednom trenutku je delovalo da je upravo Darko Milanič prva opcija.

On je priznao da je postojalo interesovanje iz Humske i da je stigla ponuda iz Humske i objasnio je zašto nije prihvatio.

- Partizan je želeo da postanem njihov trener. Nisam prihvatio. Moja želja je da radim u arapskom svetu. Naravno, želim Partizanu, koji je moj klub, sve najbolje, ali u ovom trenutku to nije najbolja opcija za mene. Povremeno se čujem i viđam sa bivšim saigračima iz Partizana - rekao je Milanič za "Sportski žurnal".

Time je trener otkrio i da neće biti naslednik Matježa Keka, doskorašnjeg selektora Slovenije.

Darko Milanič je od juna bez kluba nakon šest meseci u Al Vadi, a prethodno je vodio Banijas, Anortozis, Pafos, Slovan iz Bratislave, Maribor, Lids, Šturm i Goricu na početku ternerske karijere.

U međuvremenu Partizan je našao novog trenera - Nenada Stojakovića, a crno-beli su trenutno prvi na tabeli Super lige Srbije sa 46 bodova, pet više od Crvene zvezde koja ima utakmicu manje.

