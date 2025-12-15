Slušaj vest

Dušan Vlahović je bio na meti Barselone, ali više nije, te je sada dogovorio sve lične uslove sa - Milanom!

Tako tvrdi katalonski Sport koji je otkrio da je tačno da je Barselona pratila rasplet situacije u Juventusu, kao i da je Vlahović bio potencijalna zamena za Roberta Levandovskog, ali pre svega zbog činjenice da će narednog leta postati slobodan.

Sport ističe da su Katalonci odustali od njegovog transfera zbog činjenice da doživeo tešku povredu zbog koje će morati da pauzira tri meseca, ali i zbog toga što je pre povrede bio neuverljiv. Srbin je pre povrede postigao šest golova na 17 utakmica i to je, uz ogromnu platu od 12 miliona evra, bio i glavni razlog što je Barselona odustala.

Sport istovremeno tvrdi da je Vlahović od ranije u pregovorima sa Milanom, koji je opet najbliži njegovom potpisu. Kristofer Enkunku i Sanjtago Himenez nisu zadovoljili Masimilijana Alegrija, koji dobro poznaje Vlahovića iz perioda kada su sarađivali u Juventusu.

Vlahović nije blizu potpisa sa Juventusom, a po pravilu od 1. januara ima pravo da potpiše predugovor sa narednim klubom.

Podsetimo, sporadično se pominjao Bajern Minhen, koji neće otkupiti Nikolasa Džeksona, ali Srbin bi tamo dobijao šansu na kašičicu zbog Harija Kejna.

U Milanu bi gotovo sigurno bio vođa napada, a kako stvari stoje, "rosoneri" će se boriti za titulu i plasman u Ligu šampiona naredne sezone ne dovode u pitanje.

