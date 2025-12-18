Slušaj vest

Kao u transu igra Aleksandar Stanković, svoju sezonu iz snova u dresu belgijskog Briža.

Izdanak omladinske škole Intera Aleksandar Stanković sa 20 leta bi ove zime, a najkasnije sledećeg leta mogao da se okuša u Premijer ligi, jer ga pomno prate skauti Totenhema.

Aleksandar Stanković u dresu Briža slavi pobedu sa saigračima Foto: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Odličan u kontinuitetu

Aleksandar Stanković odigrao je fantastičnu partiju u prvenstvu Belgije, u pobedi Briža u gostima nad Denderom - 5:1. Njegova klasa vidi se iz utakmice u utakmicu, pa zato je s pravom među najboljim veznim igračima u Belgiji. Prvenac u dresu Briža došao je kao nagrada za odlične igre u kontinuitetu, a svoj izuzetan učinak na ovoj utakmici Aleksandar Stanković upotpunio je i jednom asistencijom.

Dovoljno je samo pogledati statistiku, a onda verno odslikava maestralnost i lucidnost najmlađeg sina Dejana Stankovića. Aleksandar je u meču između Briža i Dendera imao 87 odsto tačnih dodavanja (59/68) prema portalu Sofascore. I nisu to bili oni alibi pasovi, samo prvom do sebe.

Neverovatna statistika

Bilo je tu dijagonalnih priogravanja na bokove, slanja lopte direktno u kazneni prostor... I u defanzivi je bio dobar, imao je četiri direktna presecanja protivnika i čak osam osvojenih poseda. Za ukupnu ocenu 9,3. Kompletna igra, od defanzive, do napada.

I sve to samo dan nakon što se pojavila informacija da su ljudi iz Totenhema ozbiljno zainteresovani za Aleksandra Stankovića. Da podsetimo, letos je Inter prodao mladog veznog igrača za 9.500.000 Brižu, ali je stavio otkupnu klauzulu od 23.000.000 evra, da može da ga vrati. I do kraja ove sezone. Na kraju sezone, da suma ide za dva miliona više, na 25.000.000 evra.

Fabio Paratići direktor Totenhema Foto: Printskrin/Instagram

Totenhem spreman da plati

Totenhemu sigurno nije problem da plati navedenu sumu, a i iskeširao bi sigurno više, ukoliko budu maksimalno zagrejani za Srbina. Ljudi iz Londona bili su oduševljeni onim što je Aleksandar Stanković pokazao protiv Arsenala (0:3) u Ligi šampiona prošle nedelje. Sportski direktor Totenhema Fabio Paratići bio je impresioniran igrom mladog Srbina.

Italijan najviše insistira na tome da mladi Srbin što pre dođe u Totenhem, jer zna da bi Stankoviću bio potreban određeni period od nekoliko meseci adaptacije na engleski fudbal. Zato, ako bi ga klub iz Londona angažovao već u januaru, Fabio Paratići računa da bi Stanković u potpunosti bio spreman za veću ulogu na početku sledeće sezone.

Aleksandar Stanković slavi pobedu Briža Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Dobio bi i mentora

Ono što je posebno zanimljivo, u Totenhemu na mestu defanzivnog veznog igrača je Žoao Paljinja, Portugalac koji je na pozajmici iz Bajerna do leta. Drugi defanzivni vezni Iv Bisuma je povređen.

I zato je Totenhemu prioritet da ove zime dovede kvalitetnog zadnjeg veznog. Jasno je da bi mladi Aleksandar Stanković u deceniju starijem Paljinji imao fantastičnog mentora u narednih šest meseci. Naravno, ako dođe u London... Valja pomenuti i da je ranije još jedan premijerligaš izrazio interes za Stankovića, bio je to Njukasl.