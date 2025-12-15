Slušaj vest

Saša Ilić od jula ove godine vodi azerbejdžanski Sumgajit sa kojim je blizu vrha tabele.

Ovaj tim igra veoma dobro i trenutno je na četvrtom mestu sa 26 bodova iz 14 utakmica. Zira ima bod, Sabah pet, a prvoplasirani Karabah sedam bodova više.

Na utakmici protiv Šamakija došlo je do sukoba Ilića i Ajhana Abasova, trenera rivala.

Fudbalski savez Azerbejdžana je odlučio da Ilića suspenduje na četiri utakmice, a kako nije vodio ekipu protiv Imišlija, preostaje mu da odradi još tri meča suspenzije.

- Moja je greška. Izvinjavam se treneru suparničke ekipe. Fudbal je takav, emocije su ogromne, ali ovaj incident nije smeo da se desi. Kao bivši fudbaler, razumum tenzije na terenu. Gest koji sam napravio nije usmeren ni protiv koga direktno. Nažalost, ispalo je ovako kako je ispalo - rekao je Saša Ilić nakon utakmice sa Šamahijem.

