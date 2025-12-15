Slušaj vest

Prema najnovijim informacijama, život je izgubilo najmanje 16 osoba, a ranjeno je 42.

Dan nakon horora pojavila se informacija da je u napadu ubijen i Dan Elkajam, fudbaler makedonskog kluba Rokdejl Ilinden koji se takmiči u Premijer ligi Novog Južnog Velsa (oblast u Australiji).

Vlasti u Australiji su saopštile da je napad izveo otac sa sinom, a sve se dogodilo tokom jevrejskog festivala na plaži.

Elkajam je imao 27 godina i bio je član kluba poslednjih 12 meseci. U Australiji je živeo nekoliko godina i radio je kao IT analitičar za "NBC Universal". Pored fudbalskog talenta, bio je poznat i po ljubavi prema sidnejskim plažama i putovanjima po Australiji.

Oglasio se i klub.

- Malo je reći da smo šokirani. Uništava nas saznanje da je naš igrač Dan Elkajam tragično i besmisleno ubijen u masakru na Bondi plaži.

Dan, 27-godišnji Francuz jevrejske vjere živeo je s devojkom u istočnom predgrađu. Voleo je australijski način života.

Njegova strast prema fudbalu dovela ga je u Rokdejl Ilinden gde se priključio našoj ekipi u Premijer ligi 1 - kao izuzetno talentovan igrač veznog reda.

Oni koji su mu bili najbliži opisali su ga kao prizemnog čoveka kojeg su srdačno zagrlili oni koje je upoznao.

Fudbal je bio njegova strast zajedno s provođenjem vremena na plaži i druženjem s prijateljima.

Dan je bio zaposlen i želeo je stvoriti život u Australiji.

Njegovo nasmejano lice i priroda puna poštovanja jako će nedostajati njegovim saigračima i svima koji su ga poznavali.

Molimo se za njega i za njegovu porodicu - navedeno je u objavi koju je potpisao Denis Leter, predsednik kluba.

