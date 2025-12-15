Slušaj vest

Golman Bajerna Manuel Nojer propustiće zbog povrede butnog mišića meč 15. kola Bundeslige protiv Hajdenhajma, saopštio je danas fudbalski klub iz Minhena. Nojer se povredio u nedelju na utakmici 14. kola Bundeslige protiv Majnca (2:2).

U saopštenju šampiona Nemačke se navodi da je posle lekarskih pregleda utvrđeno da je Nojer doživeo povredio butnog mišića zbog čega će propustiti poslednji meč u ovoj godini protiv Hajdenhajma, koji je na programu 21. decembra.

Bajern nije naveo koliko će iskusni golman odsustvovati van terena, ali nemački mediji tvrde da će Nojer biti spreman za duel 16. kola Bundeslige sa Volfsburgom, koji je na programu 11. januara naredne godine.