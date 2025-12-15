Slušaj vest

Trener fudbalera Intera Kristijan Kivu izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Đenove u utakmici 15. kola Serije A, prenose italijanski mediji.

Fudbaleri Intera pobedili su u nedelju u gostima ekipu Đenove rezultatom 2:1. Inter je ovim trijumfom preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A sa 33 boda. Milan je drugi na tabeli sa 32 boda, dok je Napoli na trećoj poziciji sa 31.

"Bila je teška utakmica. Đenova igra dobro od dolaska Danijelea de Rosija. Osvojili smo tri boda i to je najvažnije", rekao je Kivu.

Frančesko Aćerbi - heroj Intera Foto: Domenico Cippitelli/NurPhoto/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia, Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Tiziano Ballabio/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Tiziano Ballabio/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Trener Intera je istakao da su pojedini italijanski fudbalski stručnjaci potcenili milanski klub.

"Potcenili su nas i otpisali na startu sezone, stavljali su nas na osmo i deseto mesto. Međutim, mi naporno radimo da pokažemo svoju vrednost", istakao je Kivu.

Fudbaleri Intera će 19. decembra u Rijadu igrati u polufinalu italijanskog Superkupa protiv Bolonje. Pobednik ovog duela sastaće se u finalu Superkupa Italije sa boljim iz meča između Napolija i Milana.

Izvor: Kurir