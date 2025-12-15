Slušaj vest

Vezista Barselone Pedri u subotu je upisao lep jubilej - 150. nastup u La Ligi, ali to nije sve.

Statističari u La Ligi izračunali su da je Pedri najmlađi igrač u istoriji Barselone koji je stigao do 150. meča u španskom prvenstvu.

Pedri je sa 23 godine i 18 dana tako postao najmlađi sa tom brojkom, ispred Lionela Mesija koji je svoj 150. meč u La Ligi upisao protiv Saragose, 2010. godine kada je imao 23 godine i 121 dan.

Podsetimo, Pedri je stigao kao anonimus iz Las Palmasa, još 2019. godine kada je imao 17 godina, ali je ostao na pozajmici u svom matičnom klubu do narednog leta.

Onda je 2020. stigao kao pojačanje i ubrzo se izborio za status prvotimca kod Ronalda Kumana.

Barselona ga je inicijalno platila oko 5.000.000 evra, ali uz brojne klauzule koje je ostvario pa je njegov transfer na kraju dostigao sumu od čak 23.000.000 evra.

Pedri je usput postao i nezamenjivi reprezentativac Španije za koju je upisao 38 nastupa i dao je pet golova.

Računajući sva takmičenja, Pedri je za Barsu odigrao već 220 utakmica, dao je 28 golova i upisao 27 asistencija, a osvojio je po dva trofeja - La Lige, Kupa kralja i Superkupa Španije.

Nema dileme, jedno od najboljih pojačanja u modernoj istoriji Barselone.

