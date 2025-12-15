Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Nemačke igraće u martu 2026. godine protiv selekcije Gane u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo, potvrdili su fudbalski savezi tih zemalja.

Duel Nemačke i Gane zakazan je za 30. mart 2026. godine u Štutgartu.

Nemačka je u Štutgartu prvobitno trebalo da odmeri snage sa Obalom Slonovače, ali je ta utakmica morala da bude otkazana nakon što su dve ekipe žrebom izvučene u istu grupu na Svetskom prvenstvu, zajedno sa Ekvadorom i Kurasaom.

Svetsko fudbalsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula naredne godine, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

