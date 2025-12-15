Slušaj vest

Brendan Rodžers je našao novi posao, ali sada van Ostrva, jer je njegova sledeća destinacija - Saudijska Arabija.

Kako su preneli brojni izvori, on će uskoro biti i zvanično novi trener Al Kadisije, trenutno petoplasirane ekipe u tamošnjem prvenstvu.

On će na klupi zameniti Španca Mićela, koji je napustio klub posle nešto više od dve godine. Zanimljivo je i to da je svojevremeno ovaj klub vodio i bivši trener Aleksandar Stanojević, ali se nije dugo zadržao, od maja 2018. do decembra iste godine.

PARTIZAN-ZVEZDA_64.JPG
Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Što se Rodžersa tiče, on je nedavno napustio Seltik po drugi put, nakon dve i po godine, a između dva mandata u Glazgovu, vodio je i Lester od februara 2019. do aprila 2023. godine. Ranije je vodio i Liverpul, od jula 2012. do oktobra 2015. godine.

Praktično, ovo će biti njegov prvi posao van Ostrva, jer je na početku gradio put kao asistent u Redingu, trener rezervnog tima Čelsija, a potom je vodio i Votford, Reding i Svonsi.

Brendan Rodžers Foto: Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Za kraj da dodamo da je ovaj klub letos razbio kasu da dovede Matea Retegija iz Atalante za skoro 70.000.000 evra, a u novog Rodžersovoj ekipi nastupa i nekadašnji as Borusije Dortmund Julijan Vajgl, kao i Portugalac Otavio koji je stigao iz Al Nasra...

Kurir sport / Sportske.net

