IMT će biti domaćin crno-belima u nedelju 20. decembra na stadionu Lagator u Loznici u okviru 20. kola Super liga Srbije.

Saopštenje FK Partizan prenosimo u celosti:

- Povodom odluke FK IMT da cenu ulaznica za predstojeću utakmicu sa našim klubom odredi u iznosu od 3.000 dinara, smatramo da je ovakva odluka diskriminatorna, naročito imajući u vidu činjenicu da je, prilikom gostovanja drugih klubova na stadionu „Lagator“ u Loznici, cena karte za tribinu namenjenu gostujućim navijačima iznosila 700 dinara.

Nameću se jasna i legitimna pitanja:

Po kom osnovu je cena karata za navijače FK Partizan više nego četvorostruko veća?

Da li su ovakve odluke u saglasnosti sa politikom Fudbalskog saveza Srbije o vraćanju navijača na stadione?

Ovakva praksa predstavlja odstupanje od principa jednakog tretmana klubova i navijača i pokušaj ograničavanja prisustva navijača FK Partizan na tribinama. Smatramo da ovakve odluke nisu u duhu fer i poštene sportske konkurencije.

FK Partizan ostaje dosledan borbi za ravnopravnost, transparentnost i sportski integritet - navedeno je u saopštenju Partizana.

