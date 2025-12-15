SAHRANJEN OTAC ZVEZDANA TERZIĆA: Veliki broj poznatih lica došao da isprati Jovana Terzića na večni počinak (FOTO)
Veliki broj dobro poznatih lica, posebno iz sveta sporta, došao je ovog ponedeljka na sahranu Jovana Terzića, oca Zvezdana Terzića, generalnog direktora Crvene zvezde.
Na večni počinak Jovana Terzića ispratio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio u društvu supruge Tamare i sina Danila, a uz njih tu su bili i ljudi iz Zvezde kao što su Svetozar Mijailović,Mitar Mrkela, Marko Marin, Vladan Milojević, Nenad Milijaš, ali i bivši fudbaler kluba Milan Rodić...
Među prisutnima su bili i Dragiša Binić, Boško Đurovski, Vladimir Petrović Pižon, Dule Savić, Ratomir Dujković, Jovan Aćimović, Zoran Filipović, Zdravko Borovnica, Dragan Džajić, Branko Radujko, Nikola Lazetić, Zoran Laković, Dejan Stanković, Stefan Babović, Rade Bogdanović, Veljko Paunović, Aleksandar Stanojević, Miodrag Grof Božović...
