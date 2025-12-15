Slušaj vest

Vinisijus Junior bio je centralna figura duela između Real Madrida i Alavesa.

Brazilac je gotovo uvek u žiži javnosti, nekada zbog briljantnih poteza koji potvrđuju njegovu klasu, a nekada zbog situacija koje izazivaju polemiku. Ovoga puta u fokus je dospeo zbog sudijske odluke koja je, po njegovom mišljenju, direktno oštetila Real.

Vinisijus Žunior

Vinisijus nije krio nezadovoljstvo nakon što glavni arbitar Garsija Verdura nije pokazao na belu tačku u jednoj spornoj situaciji. Smatrao je da je penal bio više nego očigledan, pa je burno reagovao na terenu.

Podrška mu je stigla i sa klupe. Trener Real Madrida Ćabi Alonso stao je u zaštitu svog igrača i posle meča jasno poručio:

"Bio je čist penal“, kazao je trener Real Madrida, a Brazilac je uzvratio:

"Nije svirao zato što je nada mnom, čist penal“.