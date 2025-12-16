Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler Nejmar još jednom još jednom se našao u žiži javnosti, ali ne zbog onoga što radi na terenu.

As Santosa viđen je u Njujorku, gde boravi u društvu svoje partnerke Brune Bjankardi. Iako je pokušao da ostane neprimećen šetajući gradom sa maskom na licu, pažnju prolaznika ipak je privukao i to zbog neobičnog modnog izbora.

Nejmar je nosio upadljivu roze jaknu, koja je mamila poglede, dok većina ljudi nije ni pretpostavljala da se iza maske krije jedan od najpoznatijih fudbalera današnjice.

Ipak, razlog dolaska u „Veliku jabuku“ nije bio turističke prirode. Brazilac se u SAD nalazi zbog operacije kolena, nakon koje ga očekuje trka s vremenom kako bi bio potpuno spreman za predstojeći Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku narednog leta.

Nejmar Foto: Printskrin/Instagram

Selektor Brazila Karlo Ančeloti jasno mu je poručio da će, ukoliko zdravstveno stanje to dozvoli, imati mesto u reprezentaciji „karioka“, petostrukog svetskog šampiona.

