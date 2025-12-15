Slušaj vest

Legendarni srpski fudbaler Dejan „Rambo“ Petković, čovek koji je stekao status ikone u fudbalskoj zemlji kakva je Brazil, još jednom je pokazao da klasa ne prolazi, čak ni skoro 15 godina nakon odlaska u penziju.

Na revijalnoj utakmici, Petković je oduševio publiku golom koji je podsetio na njegove najbolje dane.

Adrijano i Dejan Rambo Petković Foto: Printscreen / Instagram / dejanpetkovicoficial

U sjajnoj kombinaciji sa još jednom legendom svetskog fudbala, Romariom, primio je loptu u tesnom prostoru, krenuo u prepoznatljiv slalom, rutinski prevario golmana i bez problema poslao loptu u praznu mrežu.

Posle poteza vrednog aplauza, Rambo je pokazao i sportsko gospodstvo, pošto se uz osmeh izvinio protivničkom čuvaru mreže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteFudbalNEVEROVATNI PODACI: Da je Zvezda danas prodala Pančeva dobila bi 169 MILIONA EVRA! I Mijatović bi imao nadrealnu cenu!
pancev.jpg
FudbalLEGENDARNI AS POTRESEN ZBOG TRAGEDIJA U SRBIJI! Rambo se oglasio nakon dva masakra: Moramo biti jaki i ostati ujedinjeni...
srbijapressmoskva10696.jpg
FudbalZA OVO ČAK I PIKSI I RAMBO SKIDAJU KAPU! Srbi su to radili fantastično, ali ovaj gol je BRUTALNO dobar (VIDEO)
screenshot-13.jpg
FudbalRAMBO POSTAO DOKTOR NAUKA: Veliko priznanje sa Dejana Petkovića, Brazilci još jednom pokazali koliko ga cene i poštuju!
rambo2.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot