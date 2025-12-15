Kakva majstorija...
RAMBO PETKOVIĆ IMA 53 GODINE, ALI JE I DALJE FUDBALSKI MAJSTOR! Ponizio je golmana, pa se ušetao u prazan gol... A onda je jednim gestom oduševio planetu! VIDEO
Legendarni srpski fudbaler Dejan „Rambo“ Petković, čovek koji je stekao status ikone u fudbalskoj zemlji kakva je Brazil, još jednom je pokazao da klasa ne prolazi, čak ni skoro 15 godina nakon odlaska u penziju.
Na revijalnoj utakmici, Petković je oduševio publiku golom koji je podsetio na njegove najbolje dane.
Adrijano i Dejan Rambo Petković Foto: Printscreen / Instagram / dejanpetkovicoficial
U sjajnoj kombinaciji sa još jednom legendom svetskog fudbala, Romariom, primio je loptu u tesnom prostoru, krenuo u prepoznatljiv slalom, rutinski prevario golmana i bez problema poslao loptu u praznu mrežu.
Posle poteza vrednog aplauza, Rambo je pokazao i sportsko gospodstvo, pošto se uz osmeh izvinio protivničkom čuvaru mreže.
