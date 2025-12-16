Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Škotske Stiv Klark pozvao je navijače da se ne zadužuju kako bi pratili ekipu na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.Očekuje se da će navijačima Škotske biti dostupno osam odsto ulaznica za utakmice protiv Haitija i Maroka u Bostonu i Brazila u Majamiju, u grupnoj fazi Mundijala.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) dobila je oštre kritike zbog preskupih ulaznica za turnir, koji će se održati od 11. juna do 13. jula 2026. godine. Takođe i selektor Škotske misli da su karte skupe.

"Biće skupo. Ali, svakako je skupo ići u Ameriku. Ulaznice su skupe. Ako možete da odete tamo, ako možete da priuštite da odete tamo, to je fantatično, ali nemojte se previše zaduživati da odete. To je Fifin turnir, oni odlučuju šta odlučuju. Škotski savez je uzeo sve što mu je namenjeno", rekao je Klark za Bi-Bi-Si (BBC) Škotska.

1/5 Vidi galeriju Škotska - Danska Foto: Jane Barlow / PA Images / Profimedia

Cene ulaznice za utakmicu protiv Haitija biće 134 funte, 298 i 372 funte, dok će za duel protiv Maroka koštati 136, 320 i 447 funti.

Utakmica protiv petostrukog svetskog šampiona 24. jula moći će da se gleda po cenama od 198, 373 i 523 funti. Škotski savez je za taj duel dobio 3.736 ulaznica.

Klark je rekao da se nada da će navijači "koji putuju na udaljena mesta" moći da nabave karte po pristupačnim cenama jer "zaslužuju da budu tamo".

"Jedan moj prijatelj je već rezervisao avionske karte i tražio mi je ulaznice za utakmice, ali će morati da sačeka jer trenutno nemam nijednu", naveo je Klark.