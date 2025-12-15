MLADIĆ KOJI JE OPLJAČKAO DONARUMU SE UBIO U ZATVORU! Tragičan epilog pljačke koja je uzdrmala fudbalski svet! Isplivali jezivi detalji iz istrage!
Afera oko brutalne pljačke kuće golmana italijanske reprezentacije Đanluiđija Donarume završila se na najtragičniji mogući način.
Kako piše francuski „Le Parisien“, jedan od učesnika u ovom krivičnom delu digao je ruku na sebe tokom boravka u zatvoru.
Reč je o 21-godišnjem mladiću, označenom kao jedan od izvršilaca pljačke, koji je 10. maja 2024. godine pronađen mrtav u zatvoru Fresn, u okolini Pariza. Prema informacijama iz istrage, zatvorski čuvari su ga zatekli obešenog o rešetke prozora u ćeliji.
I pored brze intervencije i pokušaja oživljavanja, uključujući i upotrebu defibrilatora, lekari nisu uspeli da mu spasu život.
Istražni organi navode da mladić nije bio jedan od organizatora, već tek sporedna figura u čitavoj operaciji. Prema njihovim saznanjima, vođe kriminalne grupe su mesecima vršile snažan pritisak na njega, uz psihičko i fizičko maltretiranje, primoravši ga da učestvuje u pljački koja je šokirala sportsku javnost.