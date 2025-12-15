Slušaj vest

Afera oko brutalne pljačke kuće golmana italijanske reprezentacije Đanluiđija Donarume završila se na najtragičniji mogući način.

Kako piše francuski „Le Parisien“, jedan od učesnika u ovom krivičnom delu digao je ruku na sebe tokom boravka u zatvoru.

Reč je o 21-godišnjem mladiću, označenom kao jedan od izvršilaca pljačke, koji je 10. maja 2024. godine pronađen mrtav u zatvoru Fresn, u okolini Pariza. Prema informacijama iz istrage, zatvorski čuvari su ga zatekli obešenog o rešetke prozora u ćeliji.

1/8 Vidi galeriju Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

I pored brze intervencije i pokušaja oživljavanja, uključujući i upotrebu defibrilatora, lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Istražni organi navode da mladić nije bio jedan od organizatora, već tek sporedna figura u čitavoj operaciji. Prema njihovim saznanjima, vođe kriminalne grupe su mesecima vršile snažan pritisak na njega, uz psihičko i fizičko maltretiranje, primoravši ga da učestvuje u pljački koja je šokirala sportsku javnost.