Dobra vest za navijače Crvene zvezde.
AUSTRIJANCI PLASIRALI BOMBU! Crvena zvezda na zimu spremila pravu poslaticu - čeka se januar!
FK Crvena zvezda će između poslednjeg kola jesenje polusezone u Superligi Srbije i sedme runde Lige Evrope imati prazan hod od čak 33 dana...
Zbog toga, Zvezda je se odlučila na bombastičan korak...
Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Naime, Zvezda će prema pisanju medija iz Austrije odigrati kontrolni meč sa Salcburgom - 15. januara u Antaliji (Turska).
Utakmica će biti odigrana na, Zvezdi dobro poznatom terenu hotela "Regnum", od 15 časova.
Zvezda 22. januara gostuje Malmeu po hladnom vremenu u Švedskoj, a sedam kasnije će biti domaćin Selti na zatvaranju prve faze Lige Evrope.
