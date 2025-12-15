Slušaj vest

FK Crvena zvezda će između poslednjeg kola jesenje polusezone u Superligi Srbije i sedme runde Lige Evrope imati prazan hod od čak 33 dana...

Zbog toga, Zvezda je se odlučila na bombastičan korak...

Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naime, Zvezda će prema pisanju medija iz Austrije odigrati kontrolni meč sa Salcburgom - 15. januara u Antaliji (Turska).

Utakmica će biti odigrana na, Zvezdi dobro poznatom terenu hotela "Regnum", od 15 časova.

Zvezda 22. januara gostuje Malmeu po hladnom vremenu u Švedskoj, a sedam kasnije će biti domaćin Selti na zatvaranju prve faze Lige Evrope.

