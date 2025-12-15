Slušaj vest

Fudbaleri TSC-a i Crvene zvezde remizirali su večeras u Bačkoj Topoli - 0:0, u sklopu 19. kola Super lige Srbije.

Posle poraza od Vojvodine u prošlom kolu, izabranici Vladana Milojevića su zabeležili još jedan kiks u domaćem prvenstvu.

TSC - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Vladan Milojević

- Da li je nedostajalo svežine ili gol... Potrošili smo prvo poluvreme, izgledne situacije koje smo morali da rešimo bolje. Čestitao bih TSC-u na osvojenom bodu. Idemo dalje - bio je kratak i jasan šef stručnog štaba Crvene zvezde.

Ne propustiteFudbalVLADAN MILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU: "Ne plašim se" - otvoreno o svemu!
zvezda-radnik-501667.JPG
FudbalDA LI MILOJEVIĆ OSTAJE NA KLUPI ZVEZDE? Evo šta je rekao trener crveno-belih...
zvezda-sturm-press-542398.JPG
FudbalMILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU POSLE POBEDE NAD ŠTURMOM: Da li ostaje trener? Kome posvećuje trijumf? Dao odgovore na sva goruća pitanja
Vladan Milojević
FudbalREAKCIJA VLADANA MILOJEVIĆA POSLE POBEDE ZVEZDE OBILAZI EVROPU! Kakva erupcija oduševljenja - ovakvog ga ne viđamo često! VIDEO
Screenshot 2025-12-11 205813.jpg

Vladan Milojević pred Zvezda - Lil Izvor: YouTube/Zvezda TV