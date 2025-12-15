Trener Zvezde se oglasio posle remija u Bačkoj Topoli.
PRVE REČI VLADANA MILOJEVIĆA POSLE NOVOG KIKSA ZVEZDE! Trener crveno-belih utučen posle remija u Bačkoj Topoli: "Potrošili smo prvo poluvreme..."
Fudbaleri TSC-a i Crvene zvezde remizirali su večeras u Bačkoj Topoli - 0:0, u sklopu 19. kola Super lige Srbije.
Posle poraza od Vojvodine u prošlom kolu, izabranici Vladana Milojevića su zabeležili još jedan kiks u domaćem prvenstvu.
TSC - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Vladan Milojević:
- Da li je nedostajalo svežine ili gol... Potrošili smo prvo poluvreme, izgledne situacije koje smo morali da rešimo bolje. Čestitao bih TSC-u na osvojenom bodu. Idemo dalje - bio je kratak i jasan šef stručnog štaba Crvene zvezde.
