Fudbaleri TSC-a i Crvene zvezde remizirali su večeras u Bačkoj Topoli - 0:0, u sklopu 19. kola Super lige Srbije .

Posle poraza od Vojvodine u prošlom kolu, izabranici Vladana Milojevića su zabeležili još jedan kiks u domaćem prvenstvu.

- Da li je nedostajalo svežine ili gol... Potrošili smo prvo poluvreme, izgledne situacije koje smo morali da rešimo bolje. Čestitao bih TSC-u na osvojenom bodu. Idemo dalje - bio je kratak i jasan šef stručnog štaba Crvene zvezde.