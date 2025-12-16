DŽON TERI HTEO DA SE UBIJE! Svet u šoku: Evo šta je legendarnog fudbalera nateralo da tu suicidnu ideju
Nekadašnji kapiten ČelsijaDžon Teri šokirao je čitavu svetsku javnost! Naime, legendarni štoper je otkrio da je 2008. godine ima suicidne misli.
U epskom duelu na "Lužnjikiju" u Moskvi, Mančester junajted je osvojio titulu prvaka Evrope pobedom nad Čelsijem posle boljeg izvođenja penala.
Prethodno je bilo 1:1, a u penal-seriji 6:5 za "crvene đavole", a ključan promašaj bio je Terijev u petoj seriji kada je mogao da donese trofej svom timu, ali se okliznuo i pogodio stativu.
To je Teriju veoma teško palo i, 17 godina kasnije, priznaje da je tu noć jako teško proživeo. Želeo je da se ubije:
- Кad se osvrnem, voleo bih da sam tada razgovarao sa nekim, jer se sećam da smo se posle utakmice svi vratili u hotel, a ja sam bio na 25. spratu u Moskvi i samo sam gledao kroz prozor i govorio: 'Zašto? Zašto?' Ne kažem da bih skočio, da sam imao tu priliku, ali znate da vam stvari prolaze kroz glavu u tom trenutku - rekao je Teri u podkastu kod Risa Minija.
