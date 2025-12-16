Slušaj vest

Nekadašnji kapiten ČelsijaDžon Teri šokirao je čitavu svetsku javnost! Naime, legendarni štoper je otkrio da je 2008. godine ima suicidne misli.

U epskom duelu na "Lužnjikiju" u Moskvi, Mančester junajted je osvojio titulu prvaka Evrope pobedom nad Čelsijem posle boljeg izvođenja penala.

Prethodno je bilo 1:1, a u penal-seriji 6:5 za "crvene đavole", a ključan promašaj bio je Terijev u petoj seriji kada je mogao da donese trofej svom timu, ali se okliznuo i pogodio stativu.

To je Teriju veoma teško palo i, 17 godina kasnije, priznaje da je tu noć jako teško proživeo. Želeo je da se ubije:

- Кad se osvrnem, voleo bih da sam tada razgovarao sa nekim, jer se sećam da smo se posle utakmice svi vratili u hotel, a ja sam bio na 25. spratu u Moskvi i samo sam gledao kroz prozor i govorio: 'Zašto? Zašto?' Ne kažem da bih skočio, da sam imao tu priliku, ali znate da vam stvari prolaze kroz glavu u tom trenutku - rekao je Teri u podkastu kod Risa Minija.

