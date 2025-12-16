Prethodno je bilo 1:1, a u penal-seriji 6:5 za "crvene đavole", a ključan promašaj bio je Terijev u petoj seriji kada je mogao da donese trofej svom timu, ali se okliznuo i pogodio stativu.

- Кad se osvrnem, voleo bih da sam tada razgovarao sa nekim, jer se sećam da smo se posle utakmice svi vratili u hotel, a ja sam bio na 25. spratu u Moskvi i samo sam gledao kroz prozor i govorio: 'Zašto? Zašto?' Ne kažem da bih skočio, da sam imao tu priliku, ali znate da vam stvari prolaze kroz glavu u tom trenutku - rekao je Teri u podkastu kod Risa Minija.