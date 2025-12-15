Slušaj vest

Belgijski fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor koji će stupiti na snagu 1. jula sledeće godine, a do kraja sezone igraće pod trenutnim uslovima, saopštio je milanski klub.

Njegov stari ugovor isticao je na leto 2027. godine, što znači da bi ovog leta ušao u poslednju godinu ugovora bez dogovora o nastavku saradnje.

"Otkako je došao među roso-nere u januaru 2020. godine, Aleksis je rastao svake sezone, isticao se svojim profesionalizmom, nesebičnošću i jakim osećajem pripadnosti, oslikavajući vrednosti kluba na terenu i van njega", navodi se u saopštenju Milana.

Gazeta delo Sport prenela da će Salemakers novim ugovorom imati i više nego dvostruko veću platu koja će iznositi tri miliona evra po sezoni. On sada zarađuje 1,2 miliona evra.

"Posle 159 utakmica i 12 golova u dresu Milana i uz učešće u osvajanju skudeta 2021/2022, Milan i Aleksis Salemakers nastaviće zajedničko putovanje vođeni ambicijom da dostignu nove prekretnice i napišu nova poglavlja u istoriji roso-nera", piše u saopštenju.

Salemakers je na San Siro došao iz Anderlehta, a sezonu 2023/2024 proveo je na pozajmici u Bolonji.

Igrao je za omladinske reprezentacije Belgije, a za A tim odigrao je 21 utakmicu i postigao dva gola.