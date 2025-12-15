Slušaj vest

Fudbaleri TSC-a ugostili su Crvenu zvezdu u derbiju 19. kola Superlige Srbije.

Sredinom prvog poluvremena došlo je do prave frke na terenu u Bačkoj Topoli!

Naime, pred sam kraj prvog poluvremena došlo je do incidenta na centru terena. Ru je faulirao Bruna Duartea, a koristio je i ruke prilikom starta. Fudbaler Crvene zvdze je odmah ušao u duel sa fudbaleorm TSC-a, a onda su se i ostali priključili.

Najoštriji je bio Nair Tiknizjan, koji je besno uleteo u gužvu.

Srećom, na obe strane je bilo priprabnih igrala, koji su sprečili veći sukob.

