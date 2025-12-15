Navijači Crvene zvezde žele da vide leđa Vladanu Milojeviću.
VLADANU MILOJEVIĆU CRVENI KARTON POSLE NOVOG KIKSA! Drama nakon remija u Bačkoj Topoli, navijači Crvene zvezde besni i ljuti!
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 19. kolu Superlige Srbije u Bačkoj Topoli protiv TSC-a.
Zvezda je nastavila niz utakmica u Superligi Srbije bez pobede, pa su tako sada na minus četiri u odnosu na aktuelnog lidera Partizan.
TSC - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Navijači Crvene zvezde tešku su podneli novi kiks svog tima, pa je Tviter goreo nakon novog kiksa svog voljenog kluba. Bilo je svega u komentarima, a prvi na udaru bio je Vladan Milojević.
