Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 19. kolu Superlige Srbije u Bačkoj Topoli protiv TSC-a.

Zvezda je nastavila niz utakmica u Superligi Srbije bez pobede, pa su tako sada na minus četiri u odnosu na aktuelnog lidera Partizan.

TSC - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Navijači Crvene zvezde tešku su podneli novi kiks svog tima, pa je Tviter goreo nakon novog kiksa svog voljenog kluba. Bilo je svega u komentarima, a prvi na udaru bio je Vladan Milojević.

