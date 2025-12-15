Slušaj vest

Kompletirano je 19. kolo Superlige Srbije.

Partizan je na svom terenu bio bolji od Napretka iz Kruševca (3:2), dok je Crvena zvezda upisala novi kiks - remijem protiv TSC-a (0:0).

Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kolo pre kraja, Partizan je overio titulu jesenjeg šampiona Srbije.

Partizan sada beži 4 boda Crvenoj zvezdi i u 20. kolu biće gost IMT-u, dok će Zvezda dočekati Mladost iz Lučana 20.12.

Zvezda je imala lepu prednost na tabeli, naročito nakon trijumfa u večitom derbiju, ali je u finišu šokirala sve i nizom kikseva dopustila Partizanu da je prestigne na čelu Superlige Srbije.



