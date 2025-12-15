Kiks Crvene zvezde prijao Partizanu!
PRAVI ŠOK NA TABELI SUPERLIGE SRBIJE: Evo ko je novi jesenji šampion - da li se iko nadao ovakvom raspletu?
Kompletirano je 19. kolo Superlige Srbije.
Partizan je na svom terenu bio bolji od Napretka iz Kruševca (3:2), dok je Crvena zvezda upisala novi kiks - remijem protiv TSC-a (0:0).
Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Kolo pre kraja, Partizan je overio titulu jesenjeg šampiona Srbije.
Partizan sada beži 4 boda Crvenoj zvezdi i u 20. kolu biće gost IMT-u, dok će Zvezda dočekati Mladost iz Lučana 20.12.
Zvezda je imala lepu prednost na tabeli, naročito nakon trijumfa u večitom derbiju, ali je u finišu šokirala sve i nizom kikseva dopustila Partizanu da je prestigne na čelu Superlige Srbije.
