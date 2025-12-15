Slušaj vest

Fudbaleri Rome savladali su Komo u 15. kolu Serije A rezultatom 1:0.

Gol odluke postigao je Vesli Franka u 61. minutu susreta.

Roma je nagovestila izlazak iz krize, nakon dva uzastopna poraza i trenutno drži četvrto mesto sa 30 bodova.

Komu je ovo drugi poraz zaredom i nalazi se na sedmoj poziciji sa šest poena manje.

Oba tima očekuje gostovanje u sledećem kolu – Roma igra sa Juventusom, dok se Komo sastaje sa Lečeom.

