Trijumf Rome na Olimpiku.
SERIJA A! Roma zaustavila opasni Komo!
Gol odluke postigao je Vesli Franka u 61. minutu susreta.
Roma je nagovestila izlazak iz krize, nakon dva uzastopna poraza i trenutno drži četvrto mesto sa 30 bodova.
Komu je ovo drugi poraz zaredom i nalazi se na sedmoj poziciji sa šest poena manje.
Oba tima očekuje gostovanje u sledećem kolu – Roma igra sa Juventusom, dok se Komo sastaje sa Lečeom.
