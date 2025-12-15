Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda i Bornmuta odigrali su neverovatan meč na Old Trafordu u 16. kolu Premijer lige.

Na kraju, rezultat je glasio 4:4!

Već u 13. minutu domaći su poveli. Amad Dijalo je iskoristio precizan pas i glavom zatresao praznu mrežu iz bliske distance za 1:0. Ipak, Bornmut je uspeo da odgovori posle nešto manje od pola sata igre – u 40. minutu Antoan Semenjo je sjajnim solo prodorom iz penala pogodio donji levi ugao za 1:1. Golman Sene Lamens nije mogao apsolutno ništa da učini.

A ono što se dogodilo potom u nadoknadi prvog poluvremena, u 45+4, posebno će pamtiti srpski golman Đorđe Petrović – ne po dobrom. Kazemiro je skočio najviše i glavom ispratio centaršut Bruna Fernandeša sa kornera. Ipak, nije delovalo da bi t alopta mogla da napravi toliki problem Petroviću, ali ga je preskočila usled njegove prilično čudne reakcije i Mančester je prešao u vođstvo od 2:1.

U drugom poluvremenu nije bilo mira – upravo suprotno. Već u 46. minutu, Evanilson je iskoristio sjajan pas Markusa Tavernijera i preciznim šutem iz blizine postavio 2:2.

U 52. minutu Taverniјer je ponovo zasijao, ovoga puta iz slobodnog udarca sa ivice šesnaesterca – poslao loptu u donji levi ugao i dovodeći goste u vođstvo 2:3.

A onda su domaći stigli do preokreta u samo dva minuta. U 77. minutu Bruno Fernandeš je iz slobodnog udarca pogodio gornji desni ugao, a samo dva minuta kasnije Mateus Kuna je nakon sjajne timske akcije poslao precizan udarac u donji levi ugao i doneo vođstvo Mančesteru od 4:3.

Možda je nekima delovalo da je sve gotovo, ali Bornmut se nije predavao. U 84. minutu Eli Džunior Krupi, nakon asistencije Alejandra Himenesa, preciznim šutem poravnao rezultat na 4:4, što je bio i konačan ishod ovog spektakularnog meča.

